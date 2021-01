Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Jõuluhõnguline terrass, kus saab talvelgi raamatut lugeda

Konkusile saabus üks kaunis jõuluhõnguline kodu, kus lisaks interjöörile on ära kaunistatud ka aed. Selleks, et kogu pere saaks talverõõme nautida ja palju värskes õhus viibida, kujundati uue kodu terrass mõnusalt mänguliseks puhkenurgaks. Pere pesamuna jaoks on elu esimene lumi üks põnevaim avastusrõõm ja seepärast paigutati terrassile kuuse alla ka lapse lemmik — kiikuv lammas.

Sel ajal kui pisikesed õues lustivad või lõunaund magavad, saab end sooja pleedi mähituna terrassil lemmikraamatut lugeda. Õhtuti, mil pisikesed juba toas magavad, on terrassil küünlavalguses mõnus teed juua ja päeva sündmusi arutada. Rõhku on pandud muidugi ka tubasele elule, mida kaunistavad pühade ajal küünlad, valguspallid ning nulust ja käbidest lauaseaded. Laste jaoks on kõige olulisem armsad päkapikud välja otsida ja neid kodus erinevatesse paikadesse „poetada“. Just nende päkapikkude juurest leiab hommikuti ka mõne toreda üllatuse. Ka pühadelaual rõõmustavad lapsi just nende taldrikutele asetatud pisikesed päkapikud. Pühadelaualt ei puudu ka perele õnne toov Madonna ingel.