Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Ise tehtud kaunistused ja uhke jõulupuu

Fotovõistlus 2020

Foto: Pühad minu kodus 2020 / Diana

Pimeda aja saabudes sätime oma kodud hubasemaks ja kõrghetkeks on mõistagi jõuluaeg. Käimas on moodnekodu.ee fotovõistlus “Pühad minu kodus“ — jaga meiega inspireerivaid pilte oma jõulumeeleolus kodust. Olgu selleks kaunis interjöör või hoopis ehitud ja valgustatud koduaed. Auhinnaks on eksklusiivne ööbimisega õhtusöök maalilisel Viirelaiul väärtusega 378 eurot!