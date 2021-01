Viis sisustusreeglit, mida võid oma kodus julgelt murda

Meie pimedas kliimas, kus valgust napib niigi, ei olegi alati mõtet oma interjööri paksude kardinate taha peita. Seda muidugi eeldusel, et aknast ei avane vaade mõne vastasmaja asuka korterisse. Kui elad privaatsemas kohas ja sul on vedanud suurte akendega või imelise loodusvaatega, siis lase valgus tuppa ja naudi helgemat ja avaramat ruumi. Skandinaavia interjöörides kohtab kardinaid muide pigem harva ja väga tavaline on ka kortermajades elades aknakatteid vältida.