Fotovõistlus „Pühad minu kodus“ | Romantilises stiilis kodu, mida kaunistavad küünlad, laternad ja tulukesed

Konkursile saabus üks kaunis heledates ja pastelsetes toonides elamine, mis on kujundatud romantilises stiilis ning kuhu jõulukaunistused sobivad kui valatult. Kodu stiilist lähtuvalt otsustati, et tänavune jõulunulg saab heleroosad ja valged ehted, mis harmoneeruksid ülejäänud interjööriga. Jõulutunde ja hubase soojuse loovad erinevas suuruses küünlad ja laternad. Jõulutähed on jõuluajal pere lemmikud ja õnneks on peale punase värvi saada neid ka valgetes ja heleroosades toonides. Pühade ajal ei puudu kodus ka jõululaulud, mida saab klaveril mängides laulda ning läbi jõulutuledes kaunistatud akna ja rõdu vaadata õue ja nautida valget langevat lund. Vahel õnnestub aias ka oravaid näha, kes mängivad ja hüplevad rõõmsalt oksalt oksale. Pühadeaeg on oluline veeta aega koos perega, nautida maitsvat toitu ning laulusaatel avada kingitusi ilusa ja särava jõulupuu ees.