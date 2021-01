FOTOD | Millised valgustid on interjööris moes 2021. aastal?

Nii sisekujundajate kui ka galeristide sõnul on inimesed viimasel ajal hakanud üha enam kunsti investeerima. Selleks, et pimedal ajal seinal olevad teosed tähelepanuta ei jääks, on oluline leida hea valgusti. Lisaks sellele, et kunstiteosed saavad vääritud tähelepanu, on ka kodu palju valgem.