TEE ISE | Pilkupüüdvad küünlad pühadelaual

Jõulueelse metsiku tormamise ja ostlemise asemel võib hoopis aja maha võtta ja meisterdada pere keskel ise midagi ilusat ja südantsoojendavat. Leidsime toreda kaneelipulkadega kaunistatud küünlaümbrise, mille valmistamine on imelihtne ja jõukohane ka algajale isetegijale. Tulemus on aga efektsem ja lõhnavam kui mistahes küünlajalg sisustuspoest!

Lõika kaneelipulgad tugevamate kääridega ühepikkuseks ja liimi ükshaaval küünla külge. Kui liimipüstol puudub, on alternatiiv kasutada kaneelikoore küünlale sulatamiseks mikrolaineahju. Inglisekeelset õpetust vaata siit.

Kui kaneelikoor on küünlale kinnitatud, kaunista see käsitöönöörist lipsu või punase lehvi abil. Muidugi võid ka loovusel lennata lasta ja kasutada sammalt, kuuseoksi, lehti, marju või muud sobivat ja jõululikku.

Kui soovid eriti pilkupüüdvat ja jõuluhõngulist tulemust, võta madal desserdipokaal ja täida see samblaga. Et vältida tuleohtu, jälgi, et sammal ei oleks liiga kuiv ning jääks väljapoole kaneelikoorest piirderõngast.