Mürgised taimed, maanduseta pistikupesad ja teised ohud, millele pühadeks kodu kaunistades tähelepanu pöörata

Mürgised taimed

Kõigile tuttav jõulutäht ehk kaunis piimalill on tegelikult kergelt mürgine taim ning tasub jälgida, et pere pisemaid lehti suhu ei pistaks. Veelgi mürgisem taim on iileks ehk astelpõõsas, mis on populaarne jõulutaim pärgades ja vanikutes. Astelpõõsa punased marjad võivad lapsi neid maitsma ahvatleda, kuid tasuks teada, et juba viis söödud marja võivad põhjustada oksendamist ja tugevaid kõhukrampe.

Jõulutulukesed ja valgustid

Valguskette ja erinevaid elektrilisi tulesid on saadaval nii tavapoodides kui ka netipoodides. Viimaseid netioksjonitelt tellides tasukski teada, et mitte alati ei pruugi ilusal müügipildil olev toode ohutu olla. Kindlasti veenduge et tootel on ohutuse sertifikaat. Vaadake üle kõik juhtmed, kontaktid ning ühendused — kui märkate kuskil vigastust, siis on parem toodet mitte kasutada. Ka lemmikloomadele meeldib mõnikord asju närida ja on olnud juhtumeid kus ka elektrijuhtmed satuvad pere lemmikute hammaste vahele. Seega — ärge jätke valgustid ilma järelvalveta. Juhul kui tahte jõululambid ja valgustid paigaldada välitingimustesse siis veenduge, et toode on ilmastikukindel. Sama reegel kehtib ka pikendusjuhtmete osas.

Ilma maanduseta pistikud ja isetehtud ühendused

Kasutame tihti jõulutulesid maja või aia kaunistuseks, enamasti on need elektritoitega. Veenduge, et nii pistikupesa kui juhtmepistik on maandusega. Eestis liigub veel vanast ajast jäänud pikendusjuhtmeid, millel ei ole maandust ja ka selliseid pistikupesasid leidub veel nii mõneski kodus.

Lastele kättesaadavad patareid

Tänapäeval on saadaval päris laias valikus erinevaid pühadeteemalisi valgusteid, mis töötavad pisikestel tabletikujulistel patareidel. Kui peres on väikelapsi, siis tasub veenduda, et sellised pisikesed asjad laste hamba alla ei satuks.

Kuusk