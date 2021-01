Kaks kõnekat interjööri pealinna südames

Anne ja Kristi, kust ammutasite inspiratsiooni?



Tammsaare pargi paviljonis on kaks restorani, millel samad omanikud. Ühe poolega oli omanikel kohe selge idee, et sinna tuleb Vahemere restorani POMO järgmine koht. Eelmise POMO loomisel olime loonud koos kliendiga juba tugeva kontseptsiooni ja identiteedi. Nüüd tuli see kanda täiesti teistsuguse arhitektuuriga ruumi. Kui Ülemiste POMO-s on ajalooline hoone koos tellisseintega, siis Tammsaare paviljonis on põhiliseks seinapinnaks klaas.

Kadarik Tüür Arhitektide projekt oli juba arhitektuurselt mõjuvate elementidega, püramiidjate katuseakende ja mustvalge põrandamustriga lõi see meie projektile tugeva keha. Meie ülesanne oli leida viis, kuidas tuua POMO sellesse keskkonda nii, et restorani identiteet jõuaks külastajani.

POMO kontseptsiooni loomisel said üheks inspiratsiooniallikaks just Napoli linna vaated, kus hoonete erinevad mahud ja värvid üksteist täiendavad. Nii on ka POMO-s palju erinevaid mahte, värve ja tekstuure. Ruumi pärliks on kuldne ehtne pitsaahi, mille ümber koonduvad muud elemendid. Sidrunikollane baarilett kutsub juba eemalt sisse astuma – klaasseinte võlu.

Ruumi täidavad eritellimusena valminud nägudega toolid, millel on kujutatud Itaaliaga seotud tuntud inimesi. Selline lähenemine täidab ruumi näiliselt inimestega – keegi ei pea kunagi üksi sööma.

POMO kontseptsiooni osa on ka Itaalia marmorkujud, mis siin-seal ruumides paiknevad. POMO brändi nägu David kannab ka lauajala rolli.

Café Opera üheks inspiratsiooniallikaks oli art deco ajastu ja sisekujunduse loomisel sai määravaks Estonia teatri vahetu lähedus. Eelkõige sai sisearhitektuurse lahenduse puhul silmas peetud väljapeetumaid lahendusi ja kõnekaid materjale. Eesmärk oli luua hubane restoran, kus on võimalik süüa päeval brunch’i ja õhtul nautida õhtusööki või kokteile.