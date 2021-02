Kuidas kujundada vannituba, mida on pärast ka lihtne puhastada?

1. Hoia hallitus eemal

Üks suurimaid vaenlasi vannitoas on hallitus. Seega tuleb vannituba kujundades teha valikuid nii, et jääks väga väike võimalus hallituse tekkeks. Kõige olulisem on hea ventilatsioon ja piisav õhuvahetus.

2. Plaaditud seinu on lihtsam puhastada

Selleks, et kulutada vähem aega seinte puhastamisele või uuesti värvimisele, tasub eelistada plaate. Värvitud seinad võivad vannitoas kergelt määrduda ning ka nende puhastamine on keerukam. Määrdunud plaatseinu on võimalik kiirelt niiske lapiga puhastada ning vajadusel ka kangemate vahenditega tülikat katlakivi eemaldada ilma, et peaks kartma värvitud pinda kahjustada.

3. Trapp hoiab suuremad ummistused ära

Kui asi puudutab koristamist, siis üks parimaid mantraid on “vähe ja tihti”. Trapp aitab koristamist kergemaks teha. Sisekujundajate sõnul on oluline, et nii valamus kui dušinurgas või vannis on trapp, mis püüab juuksekarvad kinni. Kui neid sealt pidevalt ära korjata, on torude ummistumine vähem tõenäoline.