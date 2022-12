Detsember aias — toimetusi jagub ka talvisesse aega

Jälgi ilma

Kui on külm, hoia silm peal talveks kinnikaetud taimedel ja jälgi, et tuul ei oleks katteid minema lennutanud. Kui lubab soojemat ilma, veendu, et kaetud taimed sooja ilmaga talvekatete all hauduma ei läheks. Umbselt kaetud taimed tuleks hommikul lahti harutada ja õhtul uuesti kinni katta, kuid seda vaid sademeteta ilma korral.