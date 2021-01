Seitse sisustustrendi, mille võid 2021. aastal ära unustada

1. Industriaalne stiil

Tööstuslikust elukeskkonnast, vanadest tehastest ja suurlinlikest loftidest inspireeritud industriaalne stiil oli mitmeid aastaid üks populaarsematest sisustusstiilidest. Nüüd aga hakkavad sellest väsima nii sisekujundajad kui ka tellijad. Põhjus on lihtne - seda on lihtsalt nii palju nähtud ning väga palju leiab seda ka restoranidest, kohvikutest ja avalikust ruumist. Uue aasta märksõnaks on karge ja külma interjööri asemel soe maalähedus ja hubasus, mida ei keela keegi muidugi vürtsitada mõne üksiku industriaalsema detailiga - metallriiuli või tööstusliku valgustiga - mis liialt domineerivana ei mõju.

2. Musta ja valge kooslus

Nende kahe klassikalise värvi kooslus on pikalt koduomanike südametes olnud. Must ja valge on koos alati stiilsed, kuid uus aasta soosib rohkem värve, värskust ja elevust. Miks siis mitte oma rangesse interjööri vahelduseks rohkem mängulistust tuua?

3. Mattmustad detailid

Tänavu on koduomanike seas muutunud ülipopulaarseks erinevad mattmustad detailid. Värv on jõudnud nii kraanide, kraanikausside, valgustite ja isegi köögikappideni. Sisekujundajate sõnul muutub ka see trend üha vähem populaarsemaks. Julge värvi asemel eelistatakse rohkem pehmetes ja soojades toonides ning mitte nii kontrastseid detaile.

4. Juhuslikud värvilised detailid

Väikeste värviliste detailide lisamise trend on viimastel aastatel muutunud populaarsemaks ja sobib hästi neile, kes ei julge viimistluses värve kasutada. Värvid on ka järgmisel aastal interjööris igati teretulnud, kuid nüüd soovitatakse rohkem läbi mõelda, miks üks või teine värv valida ning seda pisut rohkem interjööriga sobitada. Sisekujundajad soovitavad juhuslike värvide asemel valida ruumidesse rohkem kokku sobivaid värve või kasutada ühe värvi erinevaid variatsioone või korduseid - näiteks mitmes eri varjundis punast. Ja ole uuel aastal julgem värve ka suurtel pindadel katsetama!

5. Kõrgläikega ja peegelpinnaga mööbel