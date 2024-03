Viis head nippi, kuidas kodule ühe päevaga värskem ilme anda

Kõik me ihkame mõnikord oma kodus suuremaid või pisemaid muutuseid. Et keskkonnal on inimesele suur mõju, siis on oluline, et end oma elamises mugavalt ja hästi tunneksime. Kui januned vahelduse järele, aga remonti teha ei soovi, siis siit leiad kümme pisikest kuid mõjusat võtet, kuidas kodu ilmet muuta ilma suuri jõupingutusi tegemata.