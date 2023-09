REMONDINIPID | Kuidas lage värvides hea tulemus saavutada?

Lae värvimine just mugavamate remonditööde hulka ei kuulu — lisaks sellele, et lae all tuleb kael kahekorra koogutada, on ka oht, et värvitav pind jääb laiguline või triibuline. Milliseid vigu vältida ning milliseid nippe rakendada, et see raske töö lihtsamaks teha ja hea tulemus saavutada?