18 hädavajalikku asja, mis peaksid igas kodus kindlasti olemas olema

Et õnnetus ei hüüa tulles, võiks igas kodus olemas olla esmaabikarbike, kuhu kuuluvad plaastrid, haavapuhastajad, põletusvastased geelid, kompressid, kraadiklaas jt. hädapärased vahendid. Paha ei tee ka valuvaigistite või palavikualandaja olemasolu.

Kui kontorites ja avalikes ruumides on tulekustuti olemasolu kohustuslik, siis võiks see olemas olla ka koduses majapidamises.

Vingugaas on nähtamatu tapja, mida ei ole võimalik ei näha ega lõhnast tunda. Kindlasti tasub teada, et 2018. aastast on vingugaasiandur kohustuslik kõikides eluruumides, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks veesoojendi. Päästeamet soovitab anduri paigaldada seinale ka kohtades, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit.