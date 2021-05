Puhkebaasist individuaalsuvilani — kuidas veedeti puhkus nõukogude ajal?

Praeguse ülemaailmse pandeemia ajal, kui reisimine on piiratud, tuleb suvila idee ja vajalikkus hästi välja. Kas ka nõukogude perioodil, kui reisimine nii lihtne ei olnud, võis aktiivne suvituskultuur ja selle propageerimine olla omamoodi asendusmeetmeks?

Näituse ja sellega kaasneva raamatu keskmes on massipuhkuse tõus Eestis 20. sajandil ja sellega kaasnenud ruumilised muutused. Massipuhkus on Teise maailmasõja järgse heaoluühiskonna nähtus ja Eestis toimusid need muutused nõukogude võimu tingimustes. Nõukogude Liiduski sai puhkamisest ja vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamisest 1960. aastatel osa kommunistlikust õnnelubadusest. Kuuekümnendatest alates saame rääkida puhkuse ja puhkuseruumide strateegilisest ning suuremahulisest arendamisest, mille tulemusena muutus puhkamine väljaspool kodu suuremale osale elanikkonnast kättesaadavaks. 20. sajandi esimestel kümnenditel ei olnud see veel sugugi nii. 1966. aastal kehtestati Eestis näiteks ka viiepäevane töönädal ehk laupäevast sai samuti puhkepäev ja tekkis võimalus pikemat nädalavahetust veeta. Riik ei soodustanud mitte üksnes asutuse puhkebaaside ning suvilate ja aiamajade kooperatiivset ehitamist, vaid rajas ka autoturistidele kämpinguid ning telkimislaagreid, korrastas jõudumööda looduslikke puhkealasid ja muidugi ehitati arvukalt ka lastele pioneerilaagreid. Arhitektuurses plaanis tähistab 1960.–1980. aastatel toimunud puhkusevaldkonna areng näiteks modernismi levikut majandite keskasulate kõrval ka rannaäärsetesse väikeküladesse, kuhu asutused ehitasid puhkebaase või rajati terviklikke suvilakooperatiive.

Miks otsustasite näitusel just nõukogude perioodi fookusesse tõsta ja milliseid muutuseid tõi see aeg siinsesse suvituskultuuri?

Triin Ojari ja Epp Lankotsi kureeritud näituse ning sellega kaasneva raamatu tähelepanu keskpunktis on nõukogude ajal paljudele inimestele kättesaadavad olnud asutuste puhkebaasid, kalastus- ja jahibaasid, lastelaagrid ning loomulikult individuaalsuvilad. Uurisime näituse loojatelt, mida põnevat tasuks selle ajastu suvituskultuurist teada ja millised on nõukogude perioodi tähelepanuväärsemad suvilad.

Kooperatiivne liikumine, mis tegelikult algas ju enne sõda Eesti ajal, oli nõukogude ajal just elamuehituses levinud – kiirelt linnastuvas ja korteripuuduses vaevlevas riigis taheti nii kaasata elamuehitusse inimeste tööjõudu ja rahalisi vahendeid. Kooperatiivkorter ehitati liikmete osamaksete ja muude ressursside abil, riik andis laenugi. Suvilate puhul toimis see samamoodi. Asutuse või ettevõtte juurde moodustatud kooperatiiv ehk praeguses mõistes ühistu hankis maa, tellis planeeringu ja projektid, rajas teed ning trassid. Majaehitus jäi liikme endi õlule, suvilat müüeski pidi kooperatiivi juhatus nõusoleku andma.

Miks oli nõukogude süsteemis suvituskooperatiive vaja – mis rolli need ühiskonnas täitsid?

Asutuse puhkebaasid olid mõeldud soovi korral kõikidele töötajatele korralise või ka nädalalõpu puhkuse veetmiseks – direktoritest väikeste mutrikesteni. Ehk siis võib öelda, et see oli tõesti kõigile kättesaadav. Tegelikkuses ei kasutanud seda võimalust muidugi kõik töötajad, sest eks paljudel olid suvilad, eelistati käia hoopis perega autoga telkimas ja suurem osa inimestest puhkas nõukogude ajal endiselt kodus või maal sugulaste juures. Küll aga oli keeruline saada kohta riiklikusse sanatooriumisse või puhkekodusse – neid oli lihtsalt sedavõrd vähe ja tuusikud seetõttu ka defitsiitne kaup. Suvilaomanikuks saada ei olnud kindla soovi korral raske – 1980. aastatel alguses hakati aianduskooperatiividele aina massilisemalt maid eraldama –, ent see eeldas suutlikkust läbi raskuste materjale hankida ja maja ise valmis ehitada. Tõsi, maa ei maksnud midagi. Paljudel olid veel maal vanemad või sugulased või elati eramajas, siis suvemaja enamasti ei hangitud.

Tooge palun välja mõned põnevamad näited tollastest suvilatest-puhkebaasidest. Mille poolest need teistest eristuvad?

Asutuse puhkebaase ehitati väga erinevaid – alates talude ja mõisate ümberehitatud kõrvalhoonetest, tüüpsetest puitkilpidest elamutest kuni arhitektuurselt väga ambitsioonikate kompleksideni. Et puhkus pidi olema argirutiinist ja -ümbrusest erinev, siis huvitas meid eelkõige, kuidas seda ruumilise kogemusena eristati. Seetõttu keskendusime mõistagi arhitektuurselt põnevamatele näidetele. 1960. aastate varastest asutuse puhkebaasidest võib esile tõsta näiteks Tartu Õlletehase puhkebaasi Võrtsjärve ääres (arhitekt Raul-Levroit Kivi) või Salmistus asuva Tööstusprojekti puhkebaasi (arhitekt Kalju Valdre). 1970.–1980. aastatel eristuvad teistest mitmed EKE Projektis projekteeritud puhkebaasid: kummitoodete tehase Polümeer puhkebaas Paatsalus (arhitekt Toomas Rein), Ministrite Nõukogu puhkebaasi sauna- ja kinohoone Valgerannas (arhitekt Meeli Truu), kosmosetehnoloogiat arendava Moskva uurimisinstituudi salastatud puhkebaas Jaagupi külas (arhitekt Harry Šein) ja Pärnu KEK-i puuhkebaas Kablis (algne projekt Veljo Kaasik, valmis ehitatud Ülevi Eljandi projekti järgi). Suvilatest võib välja tuua väga ajastuomase rühma maju Lohusalu poolsaarel, kuhu juba 1960. aastate alguses ehitasid mitmesugused loomeinimesed vabalt metsa all asetsevad suvemajad. Ilma piirete ja kõrvalhooneteta jätavad nad väga looduslähedase ja sümpaatse mulje. Omaette terviklik suvilamaastik avaneb Võsul, kus on säilinud palju toonaseid maju.

Mida arvata tollasest ehituskvaliteedist? Praegu on väga levinud eeslinnades asuvaid suvilaid elumajadeks ümber ehitada. On see komme põhjendatud?

Kuna ehitati ise, oli kvaliteet kõikuv, samas omale püüti ikka kõige paremini teha. Suvilates võis elada vaid suvel, seepärast pidid majad soojustamata kergehitised olema. Tihti püüti sellest nõudest kõrvale hiilida ja majad kapitaalsemad rajada. Tallinna lähedased suvilarajoonid said juba nõukogude ajal planeerijatelt kõva kriitikat, kuna on ainult hooajalise kasutusega, samas raiskavad palju head individuaalelamute maad ära. Seega oli 1990. aastatel alanud trend suvilarajoonid aastaringseks elamiseks ümber ehitada igati loogiline samm. Tõsi, krundikaupa arendades oli tulemuseks väga ebaühtlase ilmega piirkond, kus 25-ruutmeetrine köks kõrvuti krundi piirini laiutava uushoonega. Ka vanad teed ja infrastruktuur ei arvestanud ju uusasunike massilise sissevooluga. Mähe ja Viimsi kant on selles osas väga kõnekas.

