Kodused nipid, kuidas soolaga köögitarvikuid ja toidunõusid puhastada

Kui kohvitassid või teetassid on seest tumedaks läinud ja niisama küürides enam puhtaks ei taha minna, siis võta soola ja õige veidi vett ja hõõru sellega tasse. Pärast loputa ja tassid on puhtad. Tavaliste kohvimasinate kannud saad kuivanud tumedatest triipudest puhtaks samamoodi.

Kui praeahjus on söögivalmistamisel midagi ahju põhja tilkunud või pritsinud, siis puista sellele soola ja lase seista. Kui ahi on täiesti maha jahtunud, siis võta puidust või plastist spaatel ning lükka mustus lahti.

Külmkapi seinte ja restide puhastamiseks sobib sool imehästi. Võta võrdses koguses soola ja soodat, sega need kokku ja kanna niiskele käsnale. Pese sellega seinad ja restid puhtaks ja külmkapi sisemus on jälle puhas. Sool ja sooda võtavad ära ka külmkappi tekkinud lõhnad.

Kui pliit on pealt mustaks läinud, siis annab sool selle puhastamiseks mitu võimalust. Kui mustus on värskem, siis raputa sellele soola-kaneelisegu, nühi veidi ja pühi puhtaks. Sool tegutseb siin puhastajana ja kaneel meeldiva aroomi tekitajana. Vahel on nii, et olgugi et oled ära puhastanud, kärssab pliidiplaat uuesti sooja pannes ebameeldivalt. Kaneel ei lase aga lõhnal uuesti tekkida. Kui mustus on sügavamal ja vanem, siis aitab, kui leotad mustust soola-kaneeli-veeseguga. Leota umbes 5 minutit ja seejärel pühi ära.

Ahjupotid ja -nõud saavad jonnakatest toidujäätmetest puhtaks, kui paned neisse keevat vett ja 3 sl soola, jäta seisma, kuniks vesi on jahtunud ja seejärel pese, nagu tavaliselt. Kui tavapannid on väga rasvased, siis tuleb samuti appi sool — riputa rasvasele pannile soola ja pühi see niiske käsnaga ära, seejärel pese, nagu tavaliselt.