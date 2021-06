Viis nõuannet täiusliku väliköögi rajamiseks

Investeeri korralikku grilli. Ilmselt pole kellelgi tahtmist õues kokata, kui grill on roostes ja must. Kui grill on kehvas seisukorras, siis toimiva väliköögi loomisel tuleb see esimese asjana välja vahetada. Selleks, et grill võimalikult pika elueaga oleks, tuleb selle eest muidugi ka hoolt kanda. Enamasti jäävad korraliku UFO grilli hinnad 100 kuni 300 euro vahele, kuid nõudlikumale kokale leidub ka kallimaid keraamilisi grille mille hinnad võivad ulatuda isegi tuhandetesse. Enne grilli ostmist tasub läbi mõelda, kuidas seda kasutama hakatakse. Valida tuleks selline grill, mille kõiki funktsioone päriselt kasutatakse. Grilli valik sõltub ka asukohast, kuhu väliköök on plaanis kavandada. Seadus ütleb, et kui grillseadmes tekib küttepuude või muu põleva materjali lahtise leegiga põledes hõõguv süsi, siis tuleb meeles pidada, et seda tehakse vähemalt 5 meetri kaugusel hoonetest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist. Kui aga kasutad grillimiseks eelnevalt valmistatud grillsütt, siis vähemalt 2 meetrit. Elektrigrille ja gaasigrille võib kasutada tasasel pinnal majaga külgneval terrassil, kuid sealgi on ettevaatusabinõude järgimine oluline, kuna õnnetusi on juhtunud ka gaasigrillidega.