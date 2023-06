FOTOD | Pane magamistoas suvebriisid puhuma

Suvevalmis magamisase

Kõigepealt vajab suve puudutust voodi. Vaheta soojem ja paksem tekk välja kerge ja suvise vastu. Kasuta kihiti kergemaid linu, pleede, katteid — vajadusel saad jahedamal suveööl lihtsa vaevaga lisatekikese peale tõmmata.

Suvine voodi eeldab ka õigeid materjale — eelkõige peavad need olema hingavad. Naturaalsed materjalid, nagu lina ja puuvill, on kõige sobivamad, sünteetiline võib endas niiskust hoida. Värvivalikust on kindla peale minek naturaalne linakarva toon või miks mitte ka säravvalge.

Suvine värvipalett

Sooja aega sobivad värvispektri jahedamad toonid: sinine, roheline, sinakashall. Need toonid tasakaalustavad mõnevõrra päikeselist tuba ja loovad õhulisema mulje. Seega kui vahetad magamistoas aksessuaare, katteid-kardinaid või värve, proovi uutes asemele tuua just siniseid ja rohelisi varjundeid. Need loodusest laenatud toonid on rahustava mõjuga. Puhkusel kulub marjaks ära!

Värvikad aktsendid

Kui üldine pilt võiks olla rahulik, neutraalne ja jahedama alatooniga, siis ei tasu karta väiksemaid ning rõõmsamaid värvilaike. Oluline on silmas pidada värvide osakaalu. Kõige parem kombinatsioon on 75 protsenti neutraalset ja 25 protsenti erksat värvi. Neutraalne värvitoon, mis on sobilik aastaringselt, võib olla toas põhitooniks. Nii saab kerge vaevaga suve lõppedes interjööri sügisrüüsse viia.

Loodus tuppa

Vahet pole, kas need on toataimed potis, värske monsteraleht vaasis või lilled aiast — rohelus muudab hetkega miljöö suvisemaks. Elustaim lisab toale elu ja puhastab õhku. Lisaks saame parema une.

Lisa hooajale iseloomulikku

Juba väikesed muudatused ja elemendid aitavad luua magamistoas suvise meeleolu, seega pole vaja tuba asjadega üle kuhjata. Vali üks teema, mis kõige enam kõnetab ja lähtu kujundamisel just sellest. Kas vajad troopikat, rannaliiva või killukest merd? Kõik need on suvele iseloomulikud ja sobivad neutraalsete põhitoonide juurde.

Õhku!