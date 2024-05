7 asja, mida voodi all hoiustada ei tasuks

1. Liiga rasked asjad ja ratasteta kastid

Raskete asjade hoiustamine voodi all võib kahjustada põrandat. Ilma ratasteta kastid võivad põranda ära kriipida, kui neid voodi alt välja tõmmata või sinna tagasi lükata. Kui oled juba ostnud kastid, millel pole rattaid, siis aitab hädast välja ka mööblivilt. Kui alles plaanid elamisse voodit osta ja tead, et armastad voodi all asju hoida, tasuks juba teadlikult valida selline voodi, kus on sahtlid või riiulid sisse ehitatud.

2. Lahtine voodipesu

Voodipesu, mis on kasutuseta, tuleks alati hoida kas kastides või vaakumkottides. Lihtsalt voodi alla lükates võivad need tolmuseks saada.

3. Talveriided

Kui talveriided pole just vaakumkottides, siis võtavad need väga palju ruumi. On arusaadav, et enamasti tahetakse need asjad suveks kapist eest ära saada. Siiski tasuks leida neile mõni muu koht, kus on rohkem ruumi.

4. Tühjad kohvrid

Kohvrid kuuluvad keldrisse või panipaika. Üldse on voodi alla hea mitte panna musti asju, mida on mööda maailma eri nurkade tänavaid veeretatud. Lisaks võtab tühi kohver voodi all mõttetult ruumi. Teine asi on muidugi spetsiaalselt asjade hoiustamiseks mõeldud kohvritega.

5. Tihti kasutusel olevad asjad

Milleks hoiustada riideid ja jalanõusid, mis on pidevalt kasutuses, voodi all. Need asjad sobivad paremini kappi, kummutisse või garderoobi.

6. Kergelt ununevad asjad

Voodi alune on hea koht, kus hoida pühade kaunistusi ja talveriideid, sest vähemalt aastas korra on neid vaja. Kuid voodi alla ei tasu panna asju, mis sinna ununeksid. Siis raiskavad need seal ainult ruumi.

7. Nostalgilised esemed

Kui muretsed negatiivse energia pärast oma magamistoas, siis tasub vältida erinevate nostalgiliste esemete hoidmist voodi all. Erinevad paberid, pildid, suveniirid ja vanad riided võivad Feng Shui õpetuste kohaselt kanda emotsionaalset energiat ja rikkuda unekvaliteeti.

Allikas: apartmenttherapy.com