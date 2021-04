FOTOD │ Pisike, kuid nutikas aiamaja, kus on mugav külalisi võõrustada

Magamisasemeid on majas kaks — üks asub alumisel korrusel, teine katuse alla tekitatud ruumis ja märksõnaks on siingi ruumisäästlikkus. Elutoa diivani alla on mahutatud suured sahtlid, kuhu voodiriided peita ning ülemisele “magamistoale” mõeldes on katus ehitatud vastava nurga alla.