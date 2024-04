Milliseid lilli ja taimi võiks kevadel rõdule ja terrassile istutada?

Kui märkate keskpäeva päikeses närtsinud lilli, siis nende päästmiseks tuleb viia taimed koos istutusnõuga päikese eest varjatud kohta ja anda kiiresti taimedele juua, hoides taimi toibumiseni vilus kuni õhtuni. Et mullast liiga kiiresti niiskus ei kaoks, on aednike jaoks välja mõeldud kastmisgeel. Need väikesed läbipaistvad graanulid segatakse mulda juba enne taimede istutamist. Veega kastmisel imab geel endasse vett ja paisub. Hiljem, kui muld muutub liiga kuivaks, saab taim geelist vett kätte. Niiskust aitab istutusanumas hoida ka pinnase multšimine näiteks kergkruusaga.

Veereservuaaridega plastmassist rõdukastidel ja amplitel on topeltpõhi, millesse valatakse vesi ja taimed imavad sealt vee juurte kaudu lehtedesse ja vartesse. Kui rõdukastid asuvad lageda taeva all ja vihmaste ilmade korral sajab sinna liiga palju vett, siis võib see taimedele saatuslikuks saada samuti nagu liigne kuivus. Sel juhul peab jälgima, et liigvesi kastist saaks ära voolata. Mõned rõdukastid on varustatud selleks spetsiaalse äravoolu avaga. Lihtsama kasti või aiavaasi puhul tuleb põhja ise auk puurida.