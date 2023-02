Trenni asemel — majapidamistööd, mis kulutavad kõige rohkem kaloreid

Kalorid ei põle ainult spordisaalis higistades või tervisejooksu tehes. Ka koduseid töid tehes on võimalik väga efektiivselt kaloreid põletada. Akende pesemine, vannitoa küürimine või pesu triikimine tõstavad lihastoonust ning on oma koormuselt võrreldavad kükkide ja kätekõverdustega. Järgnevalt on välja toodud kõige suurema energiakuluga majapidamistööd.