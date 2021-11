Asjad, mida leidub igas kodus, kuid millest võiksid tegelikult loobuda

Foto: Shutterstock

Kauni sisekujunduse võti on korrastatud ruum, kus silma ei riiva ülearused esemed. Küllap oled isegi sisustusajakirju sirvides mõelnud, et kuidas need kodud küll nii avarad ja liigsetest asjadest puhtad on, ning kas üldse keegi nendes kodudes päriselt elab? Üks võimalus on panustada rohketele panipaikadele, et kõik oleks silma alt ära. Lihtsam viis kodus pisut korda luua ja kasututest asjadest üldse loobuda.