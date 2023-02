Seitse olukorda, kus on mõistlik sisekujundaja appi kutsuda

Meie meelest on mõistlik sisekujundaja appi kutsuda järgmistel puhkudel:

Sul on väike kodu, mille tahad maksimaalselt hästi tööle panna



Sellises olukorras on sisekujundaja VÕLUR! Ta oskab kasutada nippe, mille peale sa ei oskaks ka kõige fantastilisemas unenäos tulla. Väikese kodu n-ö suureks tegemine on igal juhul sisekujundaja teenusesse investeerimist väärt!

Su jõud ei käi suurest ruumist üle



See võib juhtuda näiteks siis, kui oled lasknud oma majja projekteerida hiigelsuure ruumi, mis täidab elutoa, söögitoa, köögi ja siis veel kaminasaali ülesandeid ka. Sisekujundajal on suurepärane ruumi- ja proportsioonitaju ning ta suudab suure ruumi (mille tsoonidega ei oska sina võib-olla midagi peale hakata), suurepäraselt tööle panna.

Sa tahad muutust, aga ei tea ise ka, mis see on



Me võime kihla vedada, et juba uksest sisse astudes näeb sisekujundaja ruumi üüratut kasutamata potentsiaali. Ta on kursis kõige viimaste trendidega ja oskab su koju juba päris väikeste nõksude abil muutust tuua.

Sa tahaksid koju mõne kindla ajastu stiili



Saatan on detailides, nagu öeldakse, ja sisekujundajad juba teavad, mis esemed, moed ja värvid iga ajastu juurde kuuluvad. Samuti on nad meistrid ajastute miksimises, nii et su sisekujundaja võib teha sulle nii vinge kodu, et ehk satud sellega isegi sisustusajakirja lehekülgedele.

Sul seisab ees kodu täielik renoveerimine



Renoveerimisprotsessi juurde on igati mõistlik sisekujundaja kaasata, sest ta oskab anda soovitusi, mille peale sa jällegi ise ei tuleks. Renoveerimine on hea võimalus mõni halvasti toimiv ruumiosa hästi tööle panna ja selles on sisekujundaja mihkel.