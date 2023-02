Plaanid kallimaga kokku kolida? Seitse asja, mis sinu kodus muutuma hakkavad

1. Musta pesu koguneb topelt Nüüd kui elate kahekesi, võib pesupäeval üsna tihedaks minna — eriti kui teil on sarnane nädalarutiin (laupäevane pesupäev tundub ideaalse valikuna seni kuni te ei pea kaklema selle üle, kelle riided esimesena pesusse lähevad). Kui te ei saa pesupesemisaegu erinevate päevade peale laiali jagada, investeerige suure mahutavusega pesumasin-kuivatisse, mis töö kiiremini ära teeb. Või muretsege koju uuenduslik kahe trumliga pesumasin, mis laseb kaks laadungit pesu korraga pesta (erinevates masina osades, nii et kummagi pesulaadungi puhul saab kasutada täiesti erinevat programmi). Suuremat trumlit ja minitrumlit saab kasutada sõltumatult või ka samaaegselt. Kahe trumliga pesumasin on suurepäraseks abimeheks ka siis, kui teil on tihtipeale vajadus pesta riideid, mis eeldavad erinevaid režiime.

2. Majapidamistööd on mõistlik omavahel ära jagada



On üsna tõenäoline, et teil mõlemal on oma lemmikud majapidamistööd — ja ka tegemised, mida te silmaotsastki ei salli. Kui aga üks kahest inimesest ei anna oma panust, olgu siis prügi välja viimise või vannitoa koristamise näol, on kibedad tunded kerged tekkima. Selleks, et majapidamistööd sujuksid muretult, jagage ülesanded oma vahel ära. Võimalik, et su partner ei tõsta iialgi nõudepesumasinat tühjaks, kui sa seda temalt just spetsiaalselt ei palu, kuid ta on hea meelega nõus õhtusöögi järgselt köögi koristama. Kui sul pole midagi nõudepesumasina eest hoolitsemise vastu, siis võta seda kui ühte oma „ülesannetest“ — ning lõõgastu seni kui su partner pärast köögi puhtaks küürib.