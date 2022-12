TOP 10 | Koduga seonduvad jõulukingid, mida keegi endale saada ei soovi

1. Kohvikruus on läbi aegade üks kõige populaarsemaid vastuseid, kui uurida inimestelt kinkide kohta, mida pigem ei soovita. Enamjaolt armastavad inimesed oma hommikukohvi või teed juua ühest kindlast tassist ning kingituid ja kasutuna seisvaid kruuse on paljudel kappidesse tekkinud juba omajagu.

2. Nipsasjakesed-kujukesed ja seinapildid on samuti libe tee oma kallima või sõbra rõõmustamiseks. Sädelevad inglikesed, päkapikud või portselankiisud leiavad suure tõenäosusega koha uue omaniku kapisügavustes. Piltide osas on jälle paljudel erinev maitse. Mis meeldib sulle, ei pruugi meeldida sõbrale ja vastupidi!

3. Küünlad ja küünlajalad — kuigi esmapilgul võib tunduda, et tegu on igati praktilise kingitusega, mis pühade ajal kindlasti kasutust leiab, siis tegelikkuses on enamik inimesi oma pühadekaunistused juba ammu enne jõule põhjalikult läbi mõelnud. Küünlaid ostes ei saa kunagi ka kindel olla, kas see võõrustaja tänavuse jõuludekooriga üldse kokkugi sobib.