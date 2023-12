Täna on jõulutähe päev. Kust kaunis piimalill pärineb? Miks ta jõulude ajal nii popp on?

Jõulutähe päeva ajalugu

1480. aastal ehiti asteekide kuninga Montezuma mälestuseks tema palee jõulutähtedega. Sealsed inimesed kasvatasid taime teadmisega, et see on jumala kingitus neile. Lisaks tuletas neile jõulutäht meelde, mis ohverdusi pidid asteekide jumalad universumi loomiseks tegema.