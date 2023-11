Ära küta tänavat! Räägime välisukse ja akende soojustamisest

Kuidas valida välisuks?

Kui valida täispuit- või soojustatud ukse vahel, soovitatakse soojustatud ust. Täispuituks võib küll parem välja näha (eriti stiilselt renoveeritud puitmajade puhul), kuid selle tegemine on tihtipeale kordades kallim. Lisaks reageerib see aktiivselt ka ilmastikule – vihmasel perioodil paisub, päikese käes tõmbub jällegi kokku. Mõrade tekkimine ukseplaatidesse on ainult aja küsimus, seega sobib välitingimustes kindlasti soojustatud uks paremini.

Aknad tuulekindlaks

Puitakende puhul on tähtis, et akende vahel säiliks õhuliikumine, mis hoiab ära kondensatsioonivee tekkimise. Soojustamisel võiks eelistada sisemistele aknaraamidele paigutatud tihendeid. Teipida või silikoonida pole aga puitaknaid mõtet, kuna see sulgeb õhuliikumise. Veel sobib soojustamiseks kittimine või elastne liimimass. Nende kasutamisel tuleks jälgida, et väljas oleks püsivamalt soojakraadid, kuna nii kitt kui ka liimimass kuivavad pikemalt. Hiljem võib need näiteks üle värvida. Kiti puhul on see isegi vajalik, vältimaks pragude tekkimist.