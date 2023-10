Rooside sügisene hooldamine ja talveks katmine — vead, mida kindlasti teha ei tohi!

Sügisene lõikus tehakse püsivalt jahedate ilmade saabudes. Eemaldatakse surnud, haiged ja puitumata võrsed ja allesjäävaid kärbitakse mõõdukalt, eemaldades puitumata võrse osa kuni puitunud kohani. Tagasilõikus tuleks teha vastavalt sellele, kuidas teostatakse rooside katmine. Kuuseokstega kattes on oluline, et roosivõrsed oleksid võimalikult madalad, et oleks mugavam katta nii, et roosivõrsed ei jääks okste alt välja. Üldiselt võiks enne talvitumist lõigata peenraroosid 20-30 cm kõrguselt tagasi ning eemaldada täielikult peened rohtsed võrsed.