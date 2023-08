Remonditööde järjekord — millest peab alustama?

1. Kõigepealt tee kindlaks, mis seisukorras remontivajav tuba on. Kui seal on vaja teha suuremaid ehituslikke muudatusi, siis tuleks alustada nendest. Esimese asjana teostataksegi kõige mustemad tööd, nagu vanade seina- ja laekatete mahavõtmine, põrandakatete ülesvõtmine, prügi väljavedamine, tolmust ja mustusest vabanemine. Kõige mustemate tööde hulka arvestatakse ka akende vahetust.

2. Kui selgub, et on vaja palgata spetsialist uute juhtmete ja torude vedamiseks, siis tuleks vastavad tööd ära teha enne tapeetimist ja värvimist.

3. Kui oled selgeks saanud, mis vahendeid on sul remonditöödeks vaja, siis tee neist nimekiri ja selle alusel muretse need omale valmis. Nii säästad hiljem aega.

6. Remonditav tuba peab olema täiesti tühi ja puhas. Vii ära kogu mööbel ja tee tuba tolmust ja mustustest puhtaks. Enne kui mööblit ära tassima hakkad, mõtle läbi, kuhu see paigutada, et selleski ruumis, kuhu sa selle tõstad, oleks mõnus või vähemalt talutav liikuda. Võta maha kõik kardinapuud, riiulid, pildid jm, kõik nende kinnitusvahendid pane kindlasse kohta, et hiljem oleks võimalik neid kasutada.

Töödega liigu ülevalt alla

See põhimõte kehtib terve toa puhul. Alusta laest ja liigu töödega ülevalt alla. Hakka peale ukse juurest ning liigu sellest eemale. Kui värvid lage ja pritsmed satuvad seintele või põrandale, siis on kaks võimalust. Kas need kohe sobiva värviärastiga eemaldada või kui jõuad remonditööde järjekorraga seina ja põrandani, siis need üle värvida või katta.