Viis väärt maitsetaime, mis kasvavad hästi nii aias, rõdul kui ka aknalaual

1. Basiilik

Ocimum Basilicum on üks kergemini kasvatatavatest ning mitmekülgsematest ürtidest, mida kasvatada oma suvises ja päikselises aias. Aias saab kasvatada erinevaid basiilikutüüpe olenevalt nende otstarbest. Kuigi basiilikule meeldib otsene päike, ei kannata ta kuiva keskkonda ning seega tuleks alati kindlaks teha, et muld on niiske. Kattes basiiliku muld multšikihiga, ei kuiva see nii kiirelt kui tavaliselt.

2. Koriander

Coriandrum Sativum kasvab võrdlemisi kiirelt ning on kaldumusega närbuda kohe, kui ilm läheb kuumaks. Taime õied aga meelitavad ligi aiale kasulikke putukaid. Koriander vajab palju niiskust ja viljakat mulda ning iga kahe nädala tagant uusi seemneid külvates peaks tekkima piisav lehtede varu, et valmistada imelisi roogasid.

3. Rosmariin



Meeldiva lõhnaga rosmariin oli juba iidsetel aegadel hinnatud oma eeterlike õlide sisalduse poolest. Vahemeremaades usuti, et taim teeb inimese lõbusaks ja õnnelikuks, vabastab halbadest unenägudest ja säilitab noorust. Sooja kliimaga piirkondades kasvab taim avamaal ühel kohal kuni 20 aastat, meil sisetingimustes umbes aasta. Suppides, liharoogades ja kastmetes põnevat nüanssi andev ürt vajab kasvamiseks palju valgust, kuid ei talu liiga sooja ruumi (norm. u. 18 C). Seega sobib rosmariini kasvatamiseks pigem aed või rõdu. Nagu ka salvei, on ta väga tundlik ülekastmise suhtes.

4. Aedsalvei