Õdus õue rajatud väliköök rõõmustab iga kodukokka. Moosi ja mahla on õues vaaritada mugavam kui palavas toas ning suveõhtutel on tore oma aia köögis grillida ja sõpru võõrustada. Väliköök on lihtne luksus, mis võimaldab nautida üürikest Eestimaa suve.