Armastad vaikust, aga kuuled kõike, mis naaber teeb? Muudame kodu või toa helikindlamaks!

Linna keskmes elamine võib olla vägagi mugav ja nauditav — kõik asub kodule lähedal, transport vohab ning alati on midagi teha. Kui maja pole aga ehitatud just kõige helikindlamatest materjalidest, võib linnamelu pikapeale närvi üsna mustaks ajada. Kuigi me navigeerime maailmas peamiselt silmade abil, tundub, et meie kõrvad koguvad pidevalt ümbritsevast teavet, mis muudab alateadlikult seda, kuidas me ruumi tunnetame.