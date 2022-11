Kaheksa kõige tuntumat sisekujundusstiili, millega oma elamises mängida

Skandinaavia stiil on pretensioonitu, puhas ja maalähedane. See on lihtne ja kooskõlas loodusega, kätkeb endas elemente, mis meeldivad paljudele inimestele ja sobivad kokku nende elustiiliga. Mööbel on funktsionaalne ning rõhk on heal disainil. Värvid on valdavalt naturaalsed ja väga palju kasutatakse koos valget värvi ja puitu. Väga tüüpiline on heledaks õlitatud puitpõrand või naturaalne kalasabaparkett. Värvi lisatakse skandinaavialikku interjööri mõne erksa plastesemega või pilkupüüdva mööbliesemega. Kui seintel on mõned kunstiteosed, siis tavaliselt on kunstiteose raam must, valge või väga tagasihoidlik, et kunstiteos ise saaks esile tulla.