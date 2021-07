12 kasulikku maitsetaime, mis võiksid koha leida igas aias

Till on üks väheseid taimi siin nimekirjas, mis kasvab kõige paremini seemnest külvates ega armasta ümberistutamist. Külva seemneid läbi terve suve ning vali tillile täispäikeseline kasvukoht. Till talub ka kivist pinnast, kuid vajab kindlasti head drenaaži ning ruumi peajuurele levimiseks. Till on üheaastane taim, kuid annab ohtralt isekülvi ning kasvatab end järgmisel aastal tõenäoliselt juba ise. Kui soovid tema omatahtsi levimist vältida, lõika õisikud enne seemnete küpsemist maha.

Lavendel kuulub paljude aednike lemmikute hulka juba ainuüksi tänu oma välimusele. Lisaks selleks on ta väga vastupidav, kannatab ka tuulist ja väga kuiva kasvupaika ning kirsiks tordil on lavendel tõeline liblika- ja mesilastemagnet. See vahemereline taim on ürdiaias lausa asendamatu. Ja kas teadsid, et lavendel on suurepärane lisand kokteilidesse? Lavendlit on mõttekas osta ettekasvatatud taimena, sest seemnest külvamine ei pruugi alati kõige paremini õnnestuda. Lavendel kasvab heal meelel nii peenras kui ka potis.

Tüümian on väga laialt kasutatav maitsetaim ja õnneks on teda ka väga lihtne kasvatada. Külva tüümiani seemneid pottidesse või lase tal pinnakattetaimena peenardes või muruservas vohada. Tüümian eelistab päikeselist, hea drenaažiga kasvukohta ning täidab kuumal suvepäeval kogu ümbruse mõnusa aroomiga.

Salvei oma sametiste hallikasrohekate lehtede ning mõnusa puhmikulise kasvuga on kena taim ka lillepeenart kaunistama, samuti sobib ta ideaalselt suuremasse taimepotti kasvama. Kui taim on korralikult juurdunud, et vaja see just palju kastmist ning peab rõõmsalt vastu ka kõige kuumema suve ja pigem naudib otsest päikeselõõska. Salvei lehti on lihtne kuivatada ning need säilivad kuivatatult väga hästi. Pea aga siinkohal meeles, et mitte kõik salvei sordid pole söödavad, nii et enne taime ostmist veendu, et tegu poleks dekoratiivsalveiga, mis toidulauda täiendama ei kõlba. Võid salveid ka ise seemnest kasvatada, kuid aiandist ostetud taimehakatised annavad reeglina parema tulemuse.

Basiiliku uhked lopsakad lehed ja tugev aroom on kui suvise aia ja suviste toitude kehastus ise. Lisaks on basiilikuid olemas nii mitmeid erinevaid sorte, et sa ei tüdi temast iial. Sügisel võid basiiliku lehed kuivatada või külmutada, nii jagub ta jumalikku maitset ka talvekuudesse. Basiilikult on lihtne ise seemnest kasvatada, samuti leiad turult või aianditest basiiliku beebitaimi.

Pune ja majoraan

Pune (tuntud ka oregano nime all) on tõeliselt vähenõudlik taim. Külva punet, või tema pehmema maitsega sugulast majoraani ükskõik kuhu, kus jagub piisavalt päikest. Kuivatamiseks on pune lehti kõige parem korjata siis, kui taim on just hakanud õiepungi looma. Kõige mugavam on punet istutada seemikuna.

Foto: Pixabay





Münt

Münt lisab igale toidule värskust, salatitest alustades ning praekõrvase, jookide ja magustoitudega lõpetades. Piisab vaid mõne varrekese lisamisest. Münt kasvab kõige meelsamini päikeses või poolvarjus ning eelistab niiskemat pinnast ja/või regulaarset kastmist. Oluline on siinkohal teadvustada, et mündil on halb komme levida sinna, kuhu ta ise tahab ja nii on kõige mugavam ja muretum kasvatada teda konteineris või taimekastis. Mündiga alguse tegemiseks piisab mõnelt teiselt aiapidajalt saadud juurejupist, kuid samuti võid münti ka seemnest kasvatada.

Rosmariin

Rosmariini on esmapilgul (või puudutusel) lihtne oma nõelteravate ja jäikade lehtede tõttu söögiks kõlbmatuks pidada. Ta kasvab hea meelega kivisel ja kuival pinnal ning tunneb end tõeliselt mõnusalt päikeselisel terrassil või rõdul potis kasvades. Potis kasvatamise eeliseks on ka see, et meie kliimas rosmariin peenras ei talvitu, potiga aga on teda lihtne külmaks ajaks tuppa tõsta. Rosmariini seemnest kasvatamine ei taha pahatihti õnnestuda, nii et pigem eelista ettekasvatatud taimi.

Sidrunhein

Sidrunhein on hea võimalus oma toidulauale pisut eksootikat tuua, kasuta teda näiteks suppide ja teede maitsestamiseks. Lehti võib ka külmutada ja kuivatada. Troopikast pärit sidrunheina on meie kliimas kindlam kasvatada kasvuhoones, talveks võiks taime tuppa ümber kolida ning hoida teda võimalikult valges paigas. Sidrunhein vajab rammusat mulda ning regulaarset kastmist. Seemned kipuvad halvasti idanema ja nii on mõistlik tema ettekasvatamisega alustada juba üsna vara või osta ettekasvatatud taim.

Petersell