Kodu valgustus: kuidas parandada eelmise omaniku tehtud vigu?

Ebapiisav üldvalgus

See probleem esineb sageli näiteks avatud köökides, varasema minevikuga kodude kõrval ka uuselamutes, kus arendaja pole ette näinud muud, kui tööpinnavalgustust ja üht rippvalgustit söögilaua kohale. Praktika näitab, et pimedal talveõhtul jääb neist kahest enamasti väheks ja oleks vaja ka üldvalgust.

Kui uute laevalgustite lisamine tundub liiga suur ettevõtmine, võib kaaluda ka söögilaua kohtvalgusti asendamist sellisega, mille kuppel on läbipaistev või puudub üldse. Traditsioonilise kuplita valgusti kiirgab ruumi kõikidesse nurkadesse, kuid samas on oht, et see hakkab oma madala asukoha tõttu pimestama. Seetõttu on mõistlik valida valgusti, mille kuppel on valgust hajutavast opaalklaasist. Kupli puudumisel soeta opaalklaasist lambipirnid.