Kannatlikult kujundatud ilu - kuidas hooldada bonsaid?

Tihti imetleme avalikus õueruumis või teiste aedades kaunilt pügatud ja erilise kujuga puude-põõsaste minivorme. Bonsai välimus saadakse regulaarse pügamise, pideva hooldamise, traadiga okste või tüve painutamisega ja võib öelda, et see on aastakümne pikkuse töö tulemus. Kel kannatlikku meelt, võib asuma katsetama.