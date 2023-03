Kas vana tapeedi saab üle värvida?

Tapeedist võib vabaneda ka klassikalisel viisil ehk tõmmata see seintelt maha. Sageli nõuab see tohutult tööd ja tõenäoliselt ka pisut pahteldamist. Leidub aga ka lihtsam viis — värvi tapeet üle.

Millest alustada?

Tee kindlaks tapeedi tüüp . Erinevat tüüpi tapeetidele tuleb läheneda erineval moel. Näiteks paber- või vinüültapeedi saad küll üle võõbata, ent eelnevalt tuleb kasutada kruntvärvi. Kui jätad kruntvärvi vahele, võib tapeet hiljem nurkadest ja liitekohtadest lahti tulla ning kobrutama hakata. Kui tegemist on vinüültapeediga, millel on väga tugev tekstuur, siis seda ei soovitata värvida. Lohutuseks võib aga öelda, et tugeva struktuuriga vinüültapeeti on lihtsam eemaldada.

Tee kindlaks, kas miski vajab parandamist. Enne kui asud värvima, veendu, et seinal olev tapeet on terve ja puhas. Kui tapeet on mõnest kohast lahti või koorub, on parem see sellest kohast maha kiskuda.