Tuba näeb igav välja? Puudu on fookuspunkt!

Mõnikord on tunne, et ruumis on kõik justkui õigesti, aga samas on midagi tunnetuslikult puudu. Kui räägime sisekujundusest, siis suure tõenäosusega on igava ja näotu toa põhjuseks fookuspunkti puudumine. Mis on interjööri fookuspunkt ja kuidas selle abil ruum särama panna?