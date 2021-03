Viis sisustusviga, mis annavad interjöörile odava ilme

1. Liiga palju juhuslikke sisustusaksessuaare

Pulmakingiks saadud serviis, juubeliks kingitud kristallvaas, esivanematelt päritud nipsasjad ja veel siit-sealt kokku krabatud seinapildid on kindlasti interjööris asjad, mida on omavahel raske haakuma panna. Eriti, kui neid asju juhtub olema väga palju ja nendega on kaetud kõik riiulid ja kapipealsed. Mida vähem on interjööris üleliigseid asju, seda parem. Ka sisustusaksessuaaridega ei maksa üle pingutada. Pigem säti silma alla ühes stiilis esemeid ja pea meeles, et vähem on rohkem!

Dekoorielemendid iluiistude ja laekarniiside võivad küll teatud tüüpi interjööre kaunistada, aga nad ei sobi kõikjale. Mõnes ruumis võivad nad mõjuda hoopis ülepakutult. Vanades väärikates majades, kus on kõrged laed ja avarad ruumid, mõjuvad kipsist kaunistused loomulikult. Kui aga üritad pisikest korterit kõikvõimalike rosettide ja liistukestega dekoreerida, siis kipub see enamasti maitsetult mõjuma. Korterit sisustades tasuks lähtuda ruumist endast ja maja arhitektuursest eripärast. Ka puittalade paigutamine paneelmajade korterite lakke dekoratiivsel eesmärgil pole just märk heast maitsest.





Eklektika on küll tore, kuid sealgi kehtivad omad mängureeglid. Suurim viga, millega ruumi lõhutakse, on selle proportsioonidega ebasobiv mööbel. Näiteks hiigelsuur diivan pisikeses elutoas või tilluke laud avaras söögitoas. Ruumi vaadates peab tekkima tunne, et mööbel on sinna “täpselt paras”. Ka kolides peab arvestama, et eelmisest kodust asjad ei pruugi uue ruumi proportsioonidele vastata. Hea, kui mööblit ühendab mõni materjal, värv või ühtne joon. Liiga palju erinevaid materjale ja värve ühes ruumis loovad kaootilise pildi.