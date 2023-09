Häid nõuandeid, kuidas köögis asju paremini organiseerida

1. Kasuta maksimaalselt ruumi ära

Tõenäoliselt pole palju inimesi, kes ütleks, et neil on köögis tohutult ruumi üle. Kuna köögis on ruum nii-öelda hinnas, siis kasuta ära kõikvõimalikud kohad erinevate kappide jaoks, milles saad asju hoiustada. Kasuta ka lükandriiuleid ja nurgakappe. Niisiis tasub kööki planeerida hoolikalt ja targalt.

2. Nurgakapp

Üks hea nipp ruumi targasti kasutamiseks on nurgakapp, mille riiuleid saab tõmmata välja. Nurgakapp on hea pottide-pannide hoiustamiseks. Samuti sobivad nurgakappi asjad, mida on nende kuju tõttu teistesse kappidesse-sahtlitesse ebamugav panna.

3. Peida pisike köögitehnika kapiuste taha

Kui astud kööki ja kapipealsed on kila-kola täis, jätab see köögist segamini mulje. Seetõttu tasub kasutada lükanduksi, mille taha saad peita köögitehnika nagu rösteri, veekeedukannu ja kohvimasina.

4. Sorteeri prügi

Hea oleks, kui prügi jaoks on eraldi sahtel. Lisaks sellele võiks erinevat tüüpi prügi jaoks olla eraldi kastid, sest nii saad olla loodussõbralik. Et asi oleks selgem, siis kasuta erinevat värvi prügikaste. Kui prügikast hakkab haisema, siis vii see välja, mitte ära oota, et kast saaks täis.

5. Iga asja jaoks oma koht

Kasuta sahtlite puhul nii-öelda eraldajaid, mille abil saad suure sahtli jaotada erinevateks osadeks. Nii väldid olukorda, et sahtel on segamini ja on võimatu leida vajalikke asju.

6. Ära mõtle vaid köögikappidele

Lisaks köögikappidele võiksid võtta kasutusele ka seina, millele on kinnitatud köögikapid. Seinale saad kinnitada näiteks riiulid või konksud, mille külge saad riputada vajalikke asju. Samas võiks sein olla ilus ja sobida ülejäänud köögiga.

7. Kokkusobivus

Kuna tänapäeval on köök ja elutuba ühes ruumis, siis võiks köök näha välja võimalikult neutraalne ja sobida ülejäänud elutoaga. Eelista integreeritud köögitehnikat ja hoia kapipealsed puhtana.

8. Säragu valgus