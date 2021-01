ETTEVAATUST! 10 mürgist toataime, mis on väikelastele ja lemmikloomadele ohtlikud

Harilik oleander (Nerium oleander) on üks mürgisemaid taimi maailmas. Kui peres on lapsi või lemmikloomi, ei soovitata selle taime kasvatamist isegi mitte aias. Kuigi tegemist on ilusa roosaõielise lillega, sisaldab see mitmeid erinevaid mürke, millest ohtlikumad on oleandriin ja neriin. Oleandri mürk on nii ohtlik, et inimene võib saada mürgituse ainuüksi mee söömisest, mis on valminud oleandrilt korjatud nektarist. Oleander on surmav nii inimestele kui ka loomadele. Ühe lehe seedimisest piisab lapse tapmiseks. Oleandri taimemahl võib põhjustada nahapõletust ja silma sattumisel isegi pimedaksjäämist.