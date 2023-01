Rohenäpud, kes enam kevadet ära oodata ei jõua ja tahaks hirmsasti näpud mulda pista, võivad tegevust otsida ka mõnda kasulikku toataime kasvatades. Eriti kui lisaks rohelisele ilule pakub see taim palju muud kasulikku. Üks selliseid levinumaid toa-ravimtaimi on aaloe, mida Eesti kliimas on hea kasvatada just aknalaual potis.