Kas tead, et voodipesu valik mõjutab sinu une kvaliteeti?

Mitmete uuringute põhjal mängib naturaalsest kangast kvaliteetne voodipesu suuremat rolli, kui me arvatagi oskaks. Tänapäeval aga valmistatakse paljud voodilinad sünteetilistest materjalidest. Lisaks töödeldakse neid kemikaalidega või muude ainetega, mis mõjuvad nahale kahjulikult. On inimesi, kellel tekitab sellisel moel valmistatud voodipesu nahaärritust või allergilisi reaktsiooni. Levinum häda, mida sünteetiline voodipesu endaga kaasa toob, on higistamine — seda tüüpi kangas lihtsalt ei hinga eriti hästi.

Seetõttu on soovitav valida voodiriided naturaalsest puuvillast või veelgi parem — linasest kangast, mida inimesed on kasutanud juba enam kui 1000 aastat. Mõnedes kultuurides võrreldi linakanga häid omadusi vääriskivide ja –metallidega.

Et inimene veedab vähemalt kolmandiku elust voodist, on väga tähtis, et meie öine keskkond oleks tervislik. Loomulikult on tähtis ka mugavus, ent tervis eelkõige. Paljud nahahaiguseid põdevad inimesed näevad erinevusi omal nahal, kui vahetavad voodipesu üleni orgaanilise vastu välja.

Linase kanga plussiks on ka hea hingavus. Näiteks lämbe ja palava ilmaga püsib inimese kehatemperatuur linaste linade vahel madalam kui siidist või puuvillaste linade vahel. Soojusjuhtivuselt on linane voodipesu viis korda parem kui villane voodipesu ja 19 korda parem kui siidist voodipesu. Linane voodipesu on igal juhul väga hea soojusjuhtivusega olenemata ilmast.

Linane voodipesu peab ka väga hästi vastu. Märjaks saades muutub linane kangas tugevamaks. Linane voodipesu peab aastaid kauem vastu ja seetõttu võid linasest kangast voodipesu julgelt pesta nii palju, kui hing ihaldab. Kolm tarbijat neljast väidab, et puhtalt lõhnav voodipesu aitab neil paremini uinuda.

Niisiis tasub unekvaliteedi nimel investeerida heasse voodipesusse, mis on valmistatud orgaanilisest materjalist. See on hea meie nahale ja unele, aga ka keskkonnale.

Allikas: sleepsherpa.com