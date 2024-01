Kujuta ette, et küpsetad midagi maitsvat ja ühtäkki avastad, et potil-pannil on mõned roostesed kohad. Ilmselt muretsed, et toit puutus roostega kokku — kas rooste pannil on aga ka päriselt mürgine või on mure pisut ajahambast puretud pannide üle asjatu?