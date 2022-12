NÕUANDEID | Kuidas tuppa toodud kuuske ja jõulutaimi võimalikult kaua kauni ja värskena hoida?

Kuusepuu jaoks on kõige tähtsam vee kättesaadavus. Kuusk „joob” pärast paigaldamist eriti kiiresti ja vett tuleb lisada tihedamini. Hiljem vajab puu vett kord päevas. Paljud soovitavad lisada veele aspiriini või mõnd gaasilist limonaadi, et hoida puud kauem värskena.

Kui kuusk on saanud enne tuppa toomist jahedas seista, püsivad ka okkad kauem oksa küljes. Üldiselt püsibki kuusk jahedamas ruumis kenam, seega ei tasu tuba üle kütta ning kasu on ka õhuniisutajast. Samuti võid kuuseoksi spreipudelisse pandud veega piserdada. NB! Kindlasti tee seda ainult siis, kui kuuse ümber mähitud elektrilised tuled on vooluvõrgust välja lülitatud!

Kindlasti tuleks veetaset veenõus igapäevaselt kontrollida. Esimese päevaga võib puu sisse imeda kuni kaks liitrit vett, hiljem vee kogus väheneb. Kastmist vajab kuusk aga iga päev.

Paljud väidavad, et abi on hõbedaga ioniseeritud veest ning veenõusse võib asetada hõbelusika. Mõni jälle usub, et kuuske aitavad turgutada kastmisvette segatud gaseeritud limonaadid. Levinud on ka nipp pista veenõusse lahustuv aspiriinitablett.

Potipuu hooldamine on lihtne. Kõige tähtsam on jälgida, et muld ära ei kuivaks ja seda pidevalt niisutada. Abiks on ka see, kui potipuud küttekehadest võimalikult kaugele paigutada.

Jõulutähele on sobivaim temperatuur umbes 15-20 kraadi, seega jälgi, et tuba ei saaks üle köetud või leia taimele jahedam kasvukoht. Taim talub hästi ka jahedamaid temperatuure, kuni viie soojakraadini. Samas tuleks teda kaitsta tuuletõmbuse eest. Kasvukoht võiks olla hästi valgustatud ja võimaluse korral niiskemapoolne. Kasuta tuleks taime umbes kaks korda nädalas. Kui jõulutähte korrapäraselt kasta ja õige temperatuur tagada, võib ta oma iluga rõõmu pakkuda mitu kuud.