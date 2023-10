Kamin – kodu süda, mis tõstab ka kinnisvara väärtust

Kamin ei pea olema kividest laotud

Tänapäeval ei ole kamin enam tingimata kividest laotud suur monstrum, mis toas igavesti palju ruumi ära võtab. Muidugi, kui kamin asub suures ruumis, võib see vabalt ka hiigelsuur olla, kuid meie tahame öelda, et kaminaid on praegu väga erinevaid stiile – nii traditsioonilisi kui modernseid, suuremaid ja väiksemaid, valik on sinu. Oleme käinud kodus, kus kamina küljed olid läbipaistvad ning tuli oli vaadeldav kahest toast. Kui otsustad sellise kauniduse kasuks, saad kaks kaminat ühe vaevaga ja vaeva all me mõtleme korstna ja lõõride ja muude selliste asjade paika panemist.

Gaasiga kamin kui võimalik alternatiiv

Puudega kamin on väga mõnus, aga kui sa puudest tuleva sodi ja kütmisega tegeleda ei taha, on gaasikamin just sulle mõeldud. Lisaks sellele, et sul on kontroll ülearuse puupuru üle, saab gaasikaminal kontrollida ka leegi kõrgust ja sedagi, millal täpselt tuli põlema läheb ja ära kustub. Puudega see nii lihtsalt ei käi. Gaasiga kamina plussiks on veel see, et selle võib paigaldada kõrgemale kui traditsioonilise, puudega köetava kamina. Gaasil töötaval kaminal on aga meie arvates üks oluline miinus – puude praksumise häält pole kuulda.

Kamin lisab kinnisvarale väärtust

Kahjuks ei oska me täpselt öelda kui palju täpselt tõstab kamina olemasolu kinnisvara väärtust Eestis, kuid näiteks USA-s väidetakse see olevat lausa 12%. Pole paha? Ka Eesti maaklerid kinnitavad, et kamin on korteri või maja puhul kindlasti plussiks ja tõstab selle väärtust.

Mõtle kamina asukoht hoolega läbi