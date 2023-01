Kas pesed voodipesu õigesti? Peamised vead, mis ette kipuvad tulema

Kuidas voodilinu pesta?

Linad ei kulu nii nagu trenniriided või teksapüksid, kuid sellele vaatamata on nad pidevalt kasutuses. Iga ööga koguneb linale pisikuid, higi ja kehavedelikke. Kõige kauem tohib samu linu kasutada kaks nädalat. Veel parem on linu vahetada kord nädalas.

Kui linadel pole plekke, puudub vajadus neid enne pesu millegagi leotada. Kui padjapüüridel on aga näiteks meigijäänuseid, tasub neid enne pesumasinaga pesemist plekieemaldajaga leotada. Paljudel pesumasinatel on linade pesemiseks ka eraldi režiim. Kui see puudub, pese linu tavalise tsükliga. Kui valid kiireima tsükli, võivad linad muutuda liialt kortsuliseks. Küll aga on mõistlik valida võimalikult kõrge veetemperatuur. Kõige täpsemad juhised leiad alati linal olevalt sildilt.

Neli tüüpilist viga, mida inimesed voodipesu pesemisel teevad

1. Paned pesumasina liialt täis. Võib tunduda ahvatlev idee panna kogu pere voodipesu samal ajal pesumasinasse, sest nii saab tööga kiiremini ühele poole. Et linad saaks puhtaks, on neil vaja masinas pöörelda ja seetõttu peab jääma masinasse ka ruumi. Kui pesumasina trumli sees on segaja, siis ei tasu selle ümber linu keerata, sest see võib linu rebestada või muuta need liialt kortsuliseks. Aseta linad pesumasinasse ilma, et mässiksid need liiga tihedalt kokku.

2. Kasutad valet režiimi

Pole vaja valida kõrgeima pöörete arvuga režiimi. Isegi siis, kui linad on väga mustad. Võid vabalt valida tavalise režiimi, sest oluline on temperatuur.

3. Kuivatad neid liialt kaua

Voodipesu vajab võib-olla tavapärasest pisut rohkem kuivatamist. Kui jätad linad kuivatisse aga liiga pikaks ajaks, siis võivad need kokku tõmbuda. Trummelkuivatamisel on mõistlik valida madala kuumuse ja lühikese ajaga režiim. Loomulikult võib õige režiimi leidmine võtta pisut aega, kuid see on seda väärt, sest linad jäävad sirgemad ega tõmbu nii palju kokku.

4. Kuivatad linu rätikutega koos