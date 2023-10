Millised toataimed sobivad sinu koju kõige paremini?

1. Kas sinu kodu on päikeseline või pigem hämar?

Oled õnnega koos, kui su toad on ida- või läänepoolsed, sest need on taimekasvuks parimate valgustingimustega. Seal tunnevad end mõnusasti täisvarju- kui ka päikeselembesed toalilled. Paraku aga ei ole alati võtta just lääne- või idapoolset aknalauda.

Kui kodu aknad vaatavad lõunakaarde, siis tuleks teha valik nende taimede seast, mille lehed on kas lihakad, nahkjad või kaetud vahakorraga. Samuti edenevad päikese käes kirjulehised ning karvade või asteldega kaetud taimed. Nende lehestik on kohandunud kuumuse ning kuivusega. Päikese käes kasvatamiseks sobiksid kõiksugused kaktuselised, tsitruselised, kirinõges, fuksia, kalanhoe, vahalill ja ka erinevad sukulendid. Samas tuleks kevadel ja suvistel keskpäevadel, kui päike on kõige intensiivsem, neid pisut varjutada, et need liigkuumusega nö põletada ei saaks. Selleks kasuta ribikardinaid või leia toalilledele hoopis koht vähemalt meetri kaugusel aknalauast.

2. Kui palju on sul aega pühenduda kastmisele ?

Taimede niiskusvajadus on väga erinev. On taimi, kes ei pahanda sugugi, kui nad kasvõi paariks nädalaks kastmata jätta. See-eest mõni teine toalill hakkab kohe närbuma, kui on pidanud kõigest päevake või paar kastmisveeta läbi ajama. Pühenduva ning toalillede suhtes tähelepaneliku taimearmastaja valik on loomulikult märksa laiem ning mitmekülgsem. Käed-jalad toimetusi täis inimeste toalilled aga peaksid võimalikult iseseisvad olema. Siinkohal oleksid kiiduväärt toalilledeks kaktuselised, ääris-draakonipuu, kummipuu ja näiteks sulgvõhik. Need tänuväärsed toakaunistajad on mugavalt vähenõudlikud, püsides väga pikalt ning truult elujõulised ja ilusad isegi juhul, kui kiire elutempo ei võimalda vahel koguni nädalaid oma rohelisi sõpru kastmisveega kosutada. Üldiselt kehtib siiski reegel, et taimed pigem tolereerivad kastmata jätmist kui ülekastmist, millest viimane on kindlam lille surmaja. Kõige tähtsam on kasta siis, kui see tõepoolest vajalik on. Kindlasti mitte sagedamini. Seejuures olgu kastmisvesi alati toasoe ja värske, mitte nädalaid seisnud.