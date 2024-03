Viis märki, et majapidamine käib üle jõu ja peaksid soetama soodsama elamise

1. Aiahooldus

Muru kasvab põlvini, peenramaa on umbrohtu kasvanud, viljapuud ja marjapõõsad on juba aastaid lõikamata, õitsvaid lilli varjutavad umbrohupuhmad. Põhjuseks võib olla ajanappus või see, et pole lihtsalt jaksu ja teadmisi, kuidas suurt aeda korras hoida. Kui tabate ennast sellisest situatsioonist, siis see on vihjeks, et tõenäoliselt käib majapidamine üle jõu.

2. Maja remont ja hooldus

Kui korterelamus jaotatakse maja renoveerimis- ja hoolduskulud kõikide korterite vahel, siis eramus peab omanik ise kõigega toime tulema. Majad vajavad pidevalt hoolt ja vaeva: uut värvkatet, uut katust või soojustust, uusi soojapidavaid aknaid, aialipid vajavad vahetust jne. See kõik nõuab raha. Eramus elada on oluliselt kulukam kui korteris. Kui krohv kukub majaseinalt või värv koorub ning võimalusi selle parendamiseks pole, siis on see vihjeks, et ehk tuleks mõelda elamispinna peale, mis ei nõua nii suurt kulu.

3. Küttekulud

Lapsed on kodust välja lennanud ning osa tube on juba ammu kasutamata, tühjad ja külmad. Vanemad eramud on sageli ka iganenud küttesüsteemiga ja halvasti soojustatud. Kui küttekulud on kõrged või ahju kütmine käib üle jõu või maja on liiga suur, osa eluruume kasutamata ning nende soojaks kütmine ei tundu mõistlik, oleks aeg mõelda uue elamispinna otsimisele.

4. Mugavuse loomine

Majas on puudulik kanalisatsioon või puuduvad korralikud pesemisvõimalused ning see tekitab ebamugavust. Nende süsteemide kaasajastamine nõuab palju raha. Kui rahalised ressursid selleks puuduvad, tasuks mõelda uuele elamispinnale, kus on elementaarsed mugavused olemas.

5. Kodu nautimine

Kui aastaaegade vaheldumine ning sellega kaasas käiv aia ilme muutumine ei paku sulle enam rõõmu, on ka see vihjeks, et oma maja ja aia ülalpidamine nõuab liiga palju hoolt ja vaeva ning oma majas elamine ei pruugi enam olla parimaks lahenduseks.